В Подмосковье лечение биорезонансной терапией прошли почти 6 тыс. жителей
Почти 6 тыс. жителей Подмосковья прошли лечение биорезонансной терапией
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года лечение биорезонансной терапией в Подмосковье прошли около 5,5 тыс. человек, из них почти 1,4 тыс. — в Научно-практическом центре интегративной медицины, оно помогает при неврологических, гастроэнтерологических, аллергических, гинекологических и других заболеваниях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На данный момент пройти биорезонансную терапию можно в 26 медицинских организациях Подмосковья, в том числе в областном центре интегративной медицины», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, пациенты могут получить лечение у рефлексотерапевтов, неврологов и мануальных терапевтов. Получить медицинскую помощь можно бесплатно, по полису ОМС. Направление выдаст лечащий врач при наличии медицинских показаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.