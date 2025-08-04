В Подмосковье лечение биорезонансной терапией прошли почти 6 тыс. жителей

С начала 2025 года лечение биорезонансной терапией в Подмосковье прошли около 5,5 тыс. человек, из них почти 1,4 тыс. — в Научно-практическом центре интегративной медицины, оно помогает при неврологических, гастроэнтерологических, аллергических, гинекологических и других заболеваниях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.