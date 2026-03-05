В Подмосковье лечение зубов под наркозом прошли почти 500 детей

С начала 2026 года стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье прошли 434 пациента, оно доступно детям в возрасте до трех лет, а также несовершеннолетним с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Сегодня такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед проведением лечения детей обследуют на наличие противопоказаний и показаний процедуре, после за их состоянием наблюдают анестезиологи-реаниматологи. Если состояние пациента стабильно, его выписывают. Помощь можно получить бесплатно по полису ОМС.

