В Подмосковье лечение зубов под общим наркозом прошли более 3 тыс. детей

По итогам 2025 года лечение зубов под общим наркозом в Подмосковье прошли 3,2 тыс. детей, что на 58% больше показателя предыдущего года, этому способствовало увеличение числа медучреждений, где оказывается такой вид медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Лечение зубов под наркозом доступно маленьким пациентам с различными заболеваниями, препятствующими оказанию медпомощи под местной анестезией», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Услуга доступна в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. После такого лечения пациент некоторое время находится в палате, где за его состоянием наблюдают анестезиологи-реаниматологи. При стабильном состоянии детей выписывают.

Помощь оказывают бесплатно, по полису ОМС, для детей до трех лет и для детей с соматической патологией, препятствующей лечению без наркоза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.