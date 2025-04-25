В Подмосковье ликвидировали лесной пожар

В четверг, 24 апреля, на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар, его зафиксировали при наземном патрулировании лесной охраной Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в Озерном участковом лесничестве в 1 км от микрорайона ВНИИПО в Балашихе. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Возгорание ликвидировали 14 человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники, на это потребовалось более пяти часов. Причиной пожара стали действия человека, подозреваемых в поджоге устанавливают.

В комитете напомнили, что за поджог, который станет причиной лесного пожара, нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.