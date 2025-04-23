В Подмосковье ликвидировали лесной пожар

Во вторник, 22 апреля, на территории подмосковного гослесфонда обнаружили один пожар, возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 600 метрах от улицы 40 лет Победы в Балашихе. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

О пожаре через систему 112 сообщили местные жители, его ликвидировали 25 человек личного состава лесопожарных формирований и 11 единиц техники. Причиной стали действия человека, подозреваемых в поджоге устанавливают.

В комитете напомнили, что за поджог, который стал причиной лесного пожара, нарушителям может грозить административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.