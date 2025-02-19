В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию, которую местная жительница организовала на даче

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Воскресенск задержали 45-летнюю местную жительницу, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков — она организовала нарколабораторию в своем дачном доме в Воскресенске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что она закупила оборудование для производства запрещенных веществ в интернете, после чего реализовывала продукцию наркозависимым лицам.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ, ей грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские в подмосковном Протвино ликвидировали нарколабораторию.