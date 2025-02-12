В Подмосковье ликвидировали незаконный бизнес на берегу пруда

Сотрудники отдела муниципального земельного контроля городского округа Химки пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в деревне Юрлово сельского поселения Кутузовское. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Там на землях неразграниченной государственной собственности была организована платная рыбалка со сдачей беседок в аренду. В ведомстве уточнили, что подобное использование чужого земельного участка без права на него является нарушением законодательства. Земельные инспекторы направили материалы дела на межведомственную комиссию, после чего незаконно установленные конструкции снесли.

Напомним, что жители региона могут сообщать о выявленных признаках нецелевого использования земельных участков через приложение «Народный инспектор» на базе портала «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.