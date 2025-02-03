В Подмосковье ликвидировали притон для оказания интимных услуг

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому округу пресекли организацию занятия проституцией в бане, расположенной на улице Большевистской в Яхроме. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейским передали информацию о том, что в этом месте оказываются услуги интимного характера за деньги. Там они задержали двух женщин в возрасте 22 и 37 лет, которые занимались проституцией, в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ.

Помимо этого, на месте задержали организатора незаконной деятельности — 55-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ.

«Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавила Петрова.

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