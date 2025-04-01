В Подмосковье лицензии на управление домами получили еще более 30 управляющих компаний

С начала 2025 года управляющие организации Подмосковья получили 32 лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что получение лицензии является обязательным требованием для повышения качества в части содержания домов и оказания услуг. Она позволяет включить компанию в реестр лицензируемых организаций региона. В рамках получения документа нужно пройти квалификационный экзамен, по итогам которого руководству организации выдается специальный документ.

Подать заявление на получение услуги организации могут на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.