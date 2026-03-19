В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 2 тыс. женщин

С начала 2026 года в Подмосковье самостоятельную запись на маммографию оформили более 2 тыс. женщин, исследование прошли на 150 пациенток больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Женщинам важно регулярно проходить диагностику онкозаболеваний молочных желез, это позволяет на ранней стадии обнаружить патологию и начать лечение», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала года патологические изменения выявили у 213 жительниц региона, их направили на дополнительную диагностику.

Самозапись на исследование доступна женщинам старше 40 лет, если они прикреплены к поликлинике, подведомственной областному Минздраву и давность предыдущего исследования составляет более двух лет. Записаться можно через портал Госуслуг «Здоровье».

