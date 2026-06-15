В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли еще почти 6 тыс. жительниц

С начала 2026 года маммографию по самозаписи, без направления врача, прошли почти 5,7 тыс. жительниц Подмосковья, у 538 пациенток были выявлены отклонения, у 10 из них - диагностировали онкозаболевание. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Маммография является наиболее эффективным методом раннего выявления рака молочной железы. Поэтому мы сделали это исследование доступным по самозаписи для женщин старше 40 лет», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что записаться на исследование самостоятельно можно в том случае, если пациентки не проходили маммографию в течение последних двух лет. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг «Здоровье», телефоном 122 или приложением «Добродел. Здоровье».

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