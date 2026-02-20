В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли почти 16 тыс. жительниц

По итогам 2025 года маммографию по самозаписи в Подмосковье прошли более 15,3 тыс. жительниц, регулярные обследования и своевременное обращение за консультацией позволяют успешно бороться с онкологическими болезнями. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Московская область добилась высокого уровня в лечении пациентов с раком молочной железы. Пятилетняя выживаемость на начальной стадии достигла 95%. С учетом возраста пациентов это соответствует практически полной излечимости большинства форм заболевания», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Самостоятельно записаться на обследование могут жительницы региона старше 40 лет, если они не проходили его последние два года. Сделать это можно на портале zdrav.mosreg.ru.

