В Подмосковье масштабно отметили старт Года единства народов России. В регионе провели десятки тематических мероприятий, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В городах звучали национальные песни, проходили мастер-классы, а молодежь собиралась в большие хороводы, символизируя дружбу народов», — отметили в министерстве.

К примеру, в Бронницах организовали кулинарный фестиваль и демонстрацию национальных костюмов. В Балашихе прошел патриотический час. В Коломне для школьников организовали лекцию-викторину.

Наибольшей популярностью у подмосковной молодежи пользовались флешмобы. Так, «Хороводы дружбы» прошли в Мытищах, Волоколамске, Люберцах и других городах области. В рамках акции молодежь в национальных костюмах собиралась в большие круги.

Также Подмосковье стало участником масштабного марафона «Россия — семья семей», который прошел в Национальном центре «Россия» и дал официальный старт тематическому году. В состав подмосковной делегации вошли школьники, студенты, волонтеры, активисты молодежных организаций, представители национально-культурных автономий и Министерства информации и молодежной политики региона. Активисты «Движения Первых» из Долгопрудного выступили на главной сцене.

По видеосвязи подключились представители всех народов России из 89 регионов. Подмосковье представили фолк-группа «Канарейка» и коллектив «Истоки» из Подольска. К ним присоединились участники Мытищинского городского казачьего общества.

