В Подмосковье мероприятие «Парки. Осень. Заряжай» посетили свыше 34 тыс. человек

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги мероприятия «Парки. Осень. Заряжай». Число его посетителей превысило 34 тыс. человек, отметили в ведомстве.

К примеру, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево состоялись поэтические чтения. В парке семейного отдыха в Дубне провели квест и мастер-класс по пейзажной фотосъемке.

В городском парке Солнечногорска открыли музыкальную гостиную, а также провели «Поэтическую дуэль». В Центральном парке в Пушкино прошел танцевальный мастер-класс.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги спортивных мероприятий, которые проходили в регионе в летний период.