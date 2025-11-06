В Подмосковье многодетным передали почти 1,5 тыс. бесплатных земельных участков

По итогам девяти месяцев 2025 года бесплатные земельные участки в 47 округах Подмосковья получили более 1,3 тыс. многодетных семей, работу проводят в рамках программы правительства Московской области по поддержке семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«За прошедшие годы, с начала действия закона, помощь получили 38 840 семей, и этот процесс продолжается. Министерство совместно с муниципалитетами активно работает над формированием новых земельных участков, сформировано 3347, в работе – 2239», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В этом году наибольший объем работ по передаче земли провели в Жуковском, Домодедово, Электростали, Подольске, Одинцовском и Орехово-Зуевском. В ведомстве напомнили, что многодетные в регионе вместо участка могут также выбрать единовременно выплачиваемую сумму в размере 400 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.