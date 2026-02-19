В Подмосковье мобильные комплексы с ИИ начали выявлять наледь на крышах

В Подмосковье мобильные комплексы, оснащенные ИИ, начали выявлять наледь на крышах МКД. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«ИИ в круглосуточном режиме выявляет дефекты и передает их в работу муниципалитетам или балансодержателям территорий. Так, только за январь было зафиксировано порядка 300 нарушений», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.

Также ИИ выявил более 8,2 тыс. случаев снежных навалов и 2,5 тыс. случаев снега на дорогах. Кроме того, было зафиксировано более 700 несанкционированных свалок и почти 1 тыс. граффити.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития ИИ-проектов в регионе.