В Подмосковье мобильный комплекс НИКИ детства совершил почти 100 выездов

С начала 2025 года мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства совершил 85 выездов в различные округа Подмосковья, чтобы провести обследование и проконсультировать детей, удалось осмотреть 5,2 тыс. пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Наши специалисты проводят осмотры детей с различными патологиями или подозрением на них», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в ходе выездов более чем у 1 тыс. детей впервые выявились различные заболевания, в результате им выдали направление в многопрофильный стационар НИКИ на лечение.

В составе бригады есть невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты, комплекс оснащен современной медицинской техникой. В частности, там есть клинико-диагностическая лаборатория, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.