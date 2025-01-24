В Подмосковье молодым работникам сферы образования назначили новую выплату

С 2025 года молодые работники сферы образования Подмосковья будут получать новую ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей, ее будут предоставлять на период их обучения и преподавания. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Таким образом, если студент трудоустроится в школу или садик педагогом, он сможет получить статус молодого работника и получать ежемесячную выплату. А после окончания обучения, если также пойдет работать педагогом, получит уже статус молодого специалиста и соответствующие уже для этой категории меры поддержки», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в регионе для привлечения педагогов действует комплексная система мер поддержки. Так, например, молодым сотрудникам выплачивают «подъемные» в размере 150 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.