В Подмосковье мужчину задержали за выращивание наркотиков

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Дмитровскому округу задержали 39-летнего жителя Королева, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в ходе отработки полученной оперативной информации полицейские обнаружили, что на втором этаже частного дома в одном из СНТ округа злоумышленник выращивал запрещенные вещества.

Сам мужчина признался, что он выращивал наркотики для дальнейшего их распространения. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Раменском полиция мужчину задержала за попытку сбыта крупной партии наркотиков.