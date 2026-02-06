В Подмосковье на 15% завершили капремонт учебного корпуса Красногорского колледжа

На улице Речная в Красногорске продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа, стройготовность объекта достигла 15%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, строители ведут общестроительные работы – устройство кровли, штукатурку стен, монтаж магистралей и не только.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем заменят двери, оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, возведут внутренние перегородки, проведут внутренние работы и не только. Открыть обновленный корпус планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.