Более 21 тыс. заявлений на регистрацию брака подали жители Подмосковья
В Подмосковье на 2026 год поступило более 21 тыс. заявлений на регистрацию брака. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Отрадно, что в топе не только традиционные ЗАГСы, но и наши выездные площадки — их сейчас более 80», — отметил глава ведомства Андрей Кирюхин.
По его словам, в 2026 году особенной популярностью пользуются парк «Патриот», усадьба Гребнево и арт-пространство ARTILAND. Из ЗАГСов востребованы учреждения в Барвихе, Раменском, Железнодорожном, Мытищах и Королеве.
