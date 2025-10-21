В Подмосковье на 75% построили Южно-Лыткаринскую автодорогу

Строительная готовность Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Подмосковье достигла 75%, на трех участках протяженностью 14,3 км техническое движение уже открыто. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Так, проехать можно от Варшавского шоссе до ЖК «Видный город», от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Володарского до Лыткаринского шоссе. Полностью завершить строительство дороги планируют в третьем квартале 2026 года.

Дорога протяженностью почти 45 км станет ближайшим дублером МКАД, платная скоростная дорога будет проходить по округам Ленинский, Лыткарино, Раменский, Люберцы и Балашиха и соединит Варшавское и Носовихинское шоссе. Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ, накануне они проверили на соответствие проекту участок ЮЛА, проходящий по территории Ленинского округа.

