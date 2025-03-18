Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье на базе девяти офисов МФЦ открыли представительства региональных операторов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Сейчас в преддверии старта дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали девять офисов. Они охватывают 60% всех СНТ региона», — отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

Так, представительства Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского операторов были открыты в МФЦ Истры, Ступино, Мытищ, Волоколамска, Дмитрова, Наро-Фоминска, Пушкино, Сергиева Посада и Ленинского округа.

Теперь в МФЦ можно проконсультироваться по вопросам обращения с ТКО, заключить договор на оказание соответствующих услуг, сделать перерасчет, получить паспорт СНТ.

В ближайшее время планируется открыть представительства в офисах в Коломне, Одинцово, Талдоме и Можайске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил донести до жителей информацию о правилах вывоза крупногабаритного мусора.