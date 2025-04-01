В Подмосковье на четверть завершили капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы

«Подрядчик завершил работы по инженерным и слаботочным системам. установил кислородную станцию. В настоящее время на объекте работают 56 человек, они активно занимаются оборудованием потолочных светильников, выключателей и розеток, затем проведут работы по установке дверей и укладке линолеума», — говорится в сообщении.