В Подмосковье на четверть завершили капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы
Капремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы завершили на 26%
Фото: [Юлия Скавронова]
В Луховицах на улице Мира продолжается капитальный ремонт терапевтического корпуса районной больницы, его завершили на 26%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик завершил работы по инженерным и слаботочным системам. установил кислородную станцию. В настоящее время на объекте работают 56 человек, они активно занимаются оборудованием потолочных светильников, выключателей и розеток, затем проведут работы по установке дверей и укладке линолеума», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Рабочим предстоит обновить входную группу, инженерные сети, благоустроить прилегающую территорию и не только. Проект реализуют в два этапа, работы завершат до конца 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.