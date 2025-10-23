В Подмосковье на дорогах провели ремонт линий освещения

Так, ремонт прошел на Обуховской улице в Солнечногорске, Колхозной улице в Ступине, Рязанской улице в Егорьевске, Новомилетском шоссе в Балашихе, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Центральной улице в Пушкино и улице Ленина в Подольске. Работы также провели на Тарасовской улице в деревне Коргашино под Мытищами, Рогачевском шоссе в деревне Удино Дмитровского округа и 33-м километре Каширского шоссе в деревне Горки Ленинского округа. В ведомстве подчеркнули, что освещение восстанавливают оперативно, потому что их неисправность может создавать аварийные ситуации и приводить к дорожно-транспортным происшествиям.

