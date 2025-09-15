В Подмосковье на этой неделе стартуют полуфиналы конкурса «Женщина — Герой»

В Подмосковье на этой неделе стартуют полуфиналы областного конкурса «Женщина — Герой». Из 136 участниц состязания в полуфинал прошла 71 жительница.

Конкурс проводится по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Всего в регионе пройдет четыре полуфинала — в Балашихе, Красногорске, Подольске и Одинцово. Они состоятся 19 и 24 сентября, 1 и 12 октября.

По итогам полуфиналов будут определены восемь финалисток. Финал конкурса пройдет 30 ноября на площадке Музея Победы. В его рамках участницам предстоит представить творческие номера и рассказать о своем жизненном пути.

Подробная информация о конкурсе представлена на портале женщина-герой.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте обучения в рамках проекта «Герои Подмосковья».