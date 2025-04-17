В Подмосковье на кадастр поставили еще более 30 новых домов
Более 30 новостроек поставили на кадастр в Подмосковье
Фото: [БТИ Московской области]
По итогам первого квартала 2025 года управление Росреестра по Подмосковью поставило на кадастровый учет 31 многоквартирный дом общей площадью более 880 тыс. кв. м, работу по темпов введения жилья в эксплуатацию управление ведет совместно с правительством Московской области. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В новые дома смогут переехать около 12 тыс. семей. Управлением и Министерство жилищной политики Московской области также реализуют проект предварительной проверки технических планов.
«Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется ведомством в кратчайшие сроки, что способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для улучшения жилищных условий гражданам региона», — отметил заместитель руководителя управления Павел Иванов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.