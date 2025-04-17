В Подмосковье на кадастр поставили еще более 30 новых домов

По итогам первого квартала 2025 года управление Росреестра по Подмосковью поставило на кадастровый учет 31 многоквартирный дом общей площадью более 880 тыс. кв. м, работу по темпов введения жилья в эксплуатацию управление ведет совместно с правительством Московской области. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.