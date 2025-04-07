В Подмосковье на ликвидацию последствий снегопада вывели более 1,5 тыс. единиц техники
Свыше 1,5 тыс. единиц техники задействовали в Подмосковье для уборки снега
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье на ликвидацию последствий снегопада за сутки вывели более 1,5 тыс. единиц техники. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В рамках уборки в первую очередь приводят в порядок входные группы домов. На данный момент уборку провели примерно на 80% территорий.
Согласно прогнозу, в регионе течение суток ожидается снегопад. В результате высота снежного покрова составит 4-5 см.
Ранее в Подмосковье обсудили актуальные вопросы управления городским хозяйством. Масштабный тематический форум открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.