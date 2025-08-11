В Подмосковье на муниципальных выборах от «Единой России» зарегистрировано 196 кандидатов

В Подмосковье партия «Единая Россия» завершила процесс регистрации кандидатов на муниципальные выборы — все 196 кандидатов получили регистрационные удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения.

«От того, кого жители выберут в муниципалитетах, зависит, как будут решаться вопросы на местах, насколько эффективно будут работать местные власти. Наша задача — провести кампанию открыто, честно и результативно, чтобы в каждой территории у людей были надежные и ответственные представители, готовые работать на благо Подмосковья», — подчеркнул секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В сообщении уточнили, что в муниципалитетах начался второй этап конференций, на которых будет утверждена предвыборная программа. Вскоре кандидаты начнут встречаться с жителями, чтобы узнать о возникающих проблемах. Жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, а в Луховицах пройдут довыборы на одно вакантное место.

Выборы депутатов муниципальных советов пройдут с 12 по 14 сентября, отдать свой голос можно будет как очно так и в электронном виде. Желающим принять участие в выборах с помощью ДЭГ нужно заполнить соответствующее заявление на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.