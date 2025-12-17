В Подмосковье на объектах водоснабжения с начала года установили более 2 тыс. систем мониторинга

На подмосковных объектах водоснабжения с начала года установили более 2 тыс. систем мониторинга. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, с января на ВЗУ и водопроводных насосных станциях Подмосковья установили 2035 и 125 «умных» датчиков соответственно. С их помощью можно обнаружить снижение давления или температуры еще до начала поступления обращений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу единого центра управления ЖКХ Московской области.