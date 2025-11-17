В Подмосковье на поддержку инициатив членов общественных палат выделили 20 млн рублей

В Подмосковье стартовал новый конкурс, в рамках которого члены региональной и муниципальных общественных палат могут получить гранты на реализацию своих социальных инициатив при поддержке региональных и муниципальных НКО. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«В региональной и муниципальных общественных палатах у нас более 2 тыс. человек, которые искренне посвящают свои силы, время и сердца добрым делам. Их инициативы меняют жизнь региона к лучшему, помогая самым разным людям. Этот новый конкурс, который мы запускаем впервые, призван стать адресной поддержкой для тех, чья деятельность уже доказала свою настоящую пользу для общества», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Конкурс направлен на поддержку и развитие ведущих институтов гражданского общества Подмосковья, укрепление партнерства между общественными палатами и НКО региона. Принять в нем участие могут члены палат в партнерстве с НКО. Главным условием получения гранта является участие члена палаты в качестве руководителя проекта.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 11 декабря через портал «Электронный бюджет». Победителей определит конкурсная комиссия. Максимальный размер одного гранта составляет 2 млн рублей. Общий объем финансирования конкурса составляет 20 млн рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил волонтеров региона с Днем добровольца Подмосковья.