В Подмосковье на получение выписки из реестра собственности подали более 2 тыс. заявок
Более 2 тыс. заявок на получение выписки из реестра собственности подали в МО
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С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 2 тыс. заявлений на получение выписки из реестра собственности, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В рамках комплексной услуги пользователи могут получить выписки из региональных и муниципальных реестров имущества сразу на несколько объектов собственности. Она доступна для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. С помощью выписки можно подтвердить факт регистрации объекта в реестре имущества и не только.
Отметим, что услуги на портале оказывают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.