В Подмосковье на прошлой неделе в новые квартиры из аварийных домов переехали 223 человека

В Подмосковье за неделю расселили 223 человека, которые проживали в аварийных домах. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работу провели в 12 округах, в том числе в Красногорске, Дмитрове, Пушкино и Серпухове. В общей сложности были расселены 75 жилых помещений площадью более 2,7 тыс. кв. м. Жители получили квартиры в новых домах и выкупную стоимость.

Также в министерстве отметили, что в Зарайске начали строить жилой дом для расселения аварийного жилфонда. В него переедут 140 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 2019 года из аварийных домов переселили около 28 тыс. семей.