В Подмосковье на путевки в санатории для льготников направят более 1,5 млрд рублей
Более 32 тыс. путевок в санатории закупят для льготников Подмосковья в 2026 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2026 году на путевки в санатории для льготников направят более 1,5 млрд рублей, сообщили в Московской областной Думе.
Всего планируется приобрести около 32,5 тыс. путевок для граждан с инвалидностью, пенсионеров, ветеранов.
«Сам процесс получения путевки максимально автоматизирован и упрощен – подать заявление, отследить очередь можно онлайн с помощью регионального портала госуслуг», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил уникальность системы реабилитации детей в Семейном центре им. Мещерякова.