В Подмосковье на путевки в санатории для льготников направят более 1,5 млрд рублей

В Подмосковье в 2026 году на путевки в санатории для льготников направят более 1,5 млрд рублей, сообщили в Московской областной Думе.

Всего планируется приобрести около 32,5 тыс. путевок для граждан с инвалидностью, пенсионеров, ветеранов.

«Сам процесс получения путевки максимально автоматизирован и упрощен – подать заявление, отследить очередь можно онлайн с помощью регионального портала госуслуг», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

