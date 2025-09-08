В Подмосковье на работу вышли более 600 выпускников областного медицинского колледжа

В Подмосковье к работе в медицинских учреждениях региона приступили свыше 600 выпускников областного медколледжа. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Московский областной медицинский колледж готовит востребованных специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие здравоохранения Подмосковья. В этом году более 600 молодых фельдшеров, медицинских сестер и акушеров уже выбрали работу в наших медучреждениях», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Она добавила, что из указанного числа выпускников 336 человек были трудоустроены в медучреждения по целевому направлению.

Больше всего выпускников вышли на работу на областную станцию скорой помощи, в Воскресенскую и Подольскую больницы — 170, 25 и 24 человека соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках Съезда детских врачей вручил награды педиатрам региона.