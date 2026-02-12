В Подмосковье на развитие агропромышленного комплекса направят около 35 млрд рублей

В 2026 году в Подмосковье в развитие агропромышленного комплекса инвестируют порядка 35 млрд рублей, в регионе планируют реализовать более 30 инвестпроектов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Они охватят ключевые направления – от растениеводства и животноводства до переработки сельхозсырья и развития экспортной инфраструктуры. Это вложения в продовольственную безопасность, импортозамещение и кадровый потенциал», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, запуск новых производств позволит создать в регионе около 2,5 тыс. рабочих мест. Среди крупнейших проектов – строительство компанией ООО «Белянка» (ГК «Лето») современного комплекса по производству куриного яйца в Кашире, в него вложат 6 млрд рублей. Кроме того, в Истре компания «Инфаприм» возведет завод по выпуску специализированных продуктов лечебного и энтерального питания, объем инвестиций – 4,2 млрд рублей.

