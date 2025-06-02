В Подмосковье на развитие гражданского общества направят почти 100 млн рублей

В Подмосковье запустили конкурс на предоставление грантов НКО на развитие гражданского общества, общая сумма субсидии в 2025 году составит более 92 млн рублей. Организаторами выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов.

«Уже в пятый раз мы совместно с Фондом президентских грантов проводим грантовый конкурс для некоммерческих организаций, развивающих институты гражданского общества. Более 340 млн было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов. Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, подать заявку на участие можно до 1 июля. Поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов по направлениям культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Победителей определят в сентябре.

Узнать подробнее об условиях конкурса можно здесь. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.