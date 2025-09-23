В Подмосковье на развитие гражданского общества выделят почти 100 млн рублей
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье подвели итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для подмосковных НКО на развитие гражданского общества, грантовый конкурс проводят совместно с Фондом президентских грантов уже пять лет. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«В этом году общая сумма субсидии составила более 92 млн рублей. Все денежные средства будут направлены на реализацию 42 социально значимых проектов по следующим направлениям: «Социальная защита граждан» – 13 проектов, «Культура и искусство» – 11 проектов, «Добровольческая (волонтерская) деятельность» – восемь проектов, «Молодежная политика» – 10 проектов», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Проекты организаций, получивших поддержку, охватывают разные сферы - от социальной адаптации людей с инвалидностью до развития инженерно-технического творчества у молодежи. Так, например, проект «Регион свершений и возможностей» направлен на популяризацию активного образа жизни среди людей с инвалидностью и поддержку семей участников специальной военной операции и ветеранов с инвалидностью.
Список всех победителей отбора размещен мособл.гранты.рф в разделе «Документы».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.