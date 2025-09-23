В Подмосковье на развитие гражданского общества выделят почти 100 млн рублей

В Подмосковье подвели итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для подмосковных НКО на развитие гражданского общества, грантовый конкурс проводят совместно с Фондом президентских грантов уже пять лет. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.