В Подмосковье на реализацию программы «Социальная ипотека» в 2026 году направят более 1 млрд рублей

В 2026 году в Подмосковье на реализацию программы «Социальная ипотека», которая рассчитана на врачей, учителей, молодых ученых, уникальных специалистов, направят бюджет в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Программа позволяет закрепить в регионе квалифицированных специалистов, обеспечивает равный доступ к жилью и повышает престиж работы в социальной сфере. Это правильная инвестиция, которая уже показывает реальные результаты», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в рамках нее в следующем году жилищные условия смогут улучшить 219 востребованных специалистов – 81 медик, 73 учителя, 60 ученых и специалистов ОПК и пять спортивных тренеров. Программа позволит им получить субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса. В течение 10 лет им будут ежемесячно компенсировать сумму основного долга по кредиту. Услуга доступна на региональном портале госуслуг.

