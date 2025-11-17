В Подмосковье на реализацию программы «Социальная ипотека» в 2026 году направят более 1 млрд рублей
Фото: [istockphoto.com/Diy13]
В 2026 году в Подмосковье на реализацию программы «Социальная ипотека», которая рассчитана на врачей, учителей, молодых ученых, уникальных специалистов, направят бюджет в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.
«Программа позволяет закрепить в регионе квалифицированных специалистов, обеспечивает равный доступ к жилью и повышает престиж работы в социальной сфере. Это правильная инвестиция, которая уже показывает реальные результаты», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, в рамках нее в следующем году жилищные условия смогут улучшить 219 востребованных специалистов – 81 медик, 73 учителя, 60 ученых и специалистов ОПК и пять спортивных тренеров. Программа позволит им получить субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса. В течение 10 лет им будут ежемесячно компенсировать сумму основного долга по кредиту. Услуга доступна на региональном портале госуслуг.
