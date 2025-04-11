В Подмосковье на регпортале подали более 8 тыс. заявок на получение разрешения на земельные работы

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 8 тыс. онлайн-заявлений на получение ордера на право производства земельных работ, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы», она доступна для индивидуальных предпринимателей, а также физических и юридических лиц. В ведомстве уточнили, что ордер нужен для проведения любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см.

В ведомстве уточнили, что в электронной форме заявления работают умные сервисы, которые автоматически определят его статус на данный момент.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.