В Подмосковье на регпортале подали более 8 тыс. заявок на получение разрешения на земельные работы
Более 8 тыс. заявок на получение ордера на земельные работы подали в Подмосковье
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С начала 2025 года в Подмосковье подали более 8 тыс. онлайн-заявлений на получение ордера на право производства земельных работ, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга размещена в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы», она доступна для индивидуальных предпринимателей, а также физических и юридических лиц. В ведомстве уточнили, что ордер нужен для проведения любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см.
В ведомстве уточнили, что в электронной форме заявления работают умные сервисы, которые автоматически определят его статус на данный момент.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.