В Подмосковье на регпортале запустили новую страницу с мерами соцподдержки для инвалидов

В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили новую страницу, на которой собрана вся актуальная информация о льготах, выплатах и услугах для инвалидов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В нашем регионе проживает почти 400 тыс. жителей с инвалидностью. Новый раздел на регпортале для инвалидов — это единая точка входа ко всем мерам поддержки», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, на странице можно будет узнать о мерах поддержки, социальных услугах и реабилитации. Помимо этого, там есть инструкция для слабослышащих граждан по обращению в диспетчерскую службу. Раздел доступен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.