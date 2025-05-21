В Подмосковье на регпортале запустили новую страницу с мерами соцподдержки для инвалидов
Меры соцподдержки для инвалидов объединили на регпортале Подмосковья
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили новую страницу, на которой собрана вся актуальная информация о льготах, выплатах и услугах для инвалидов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В нашем регионе проживает почти 400 тыс. жителей с инвалидностью. Новый раздел на регпортале для инвалидов — это единая точка входа ко всем мерам поддержки», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
По ее словам, на странице можно будет узнать о мерах поддержки, социальных услугах и реабилитации. Помимо этого, там есть инструкция для слабослышащих граждан по обращению в диспетчерскую службу. Раздел доступен здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.