В Подмосковье на ремонт и оснащение лагеря «Литвиново» направили более 73 млн рублей
Фото: [Министерство социального развития Подмосковья]
На ремонт и оснащение подмосковного лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминске направили более 73 млн рублей. Об итогах работ рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Так, на капремонт и модернизацию учреждения выделили свыше 30 млн рублей. Еще более 43 млн рублей было направлено на оснащение лагеря и закупку современного оборудования.
В лагере обновили крыши шести корпусов. На эти цели направили более 24 млн рублей. Также провели текущий ремонт в административном комплексе. Свыше 2 млн рублей выделили на ремонт кино-концертного зала.
Для лагеря закупили новую мебель, игровые элементы, бытовую технику, специализированное оборудование для реабилитации. К примеру, за 8,5 млн рублей была приобретена стабилометрическая платформа с поручнями.
