В Подмосковье на территории индустриальных парков реализовали более 40 инвестпроектов

В 2024 году в индустриальных парках Подмосковья реализовали 41 инвестиционный проект, включая ввод в эксплуатацию крупных промышленных объектов, суммарный объем инвестиций по ним превысил 12 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвесторы, том числе из сферы крупной промышленности, сегодня выбирают площадки с готовой индустриальной инфраструктурой. <…> в регионе открылись новые предприятия химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроения, производства металлоконструкций и других сфер деятельности», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «КЕНГУРУ.ПРО» запустила производство оборудования для уличных спортивных площадок в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, а также приступила к строительству второго завода по производству площадок для детей. В реализацию проектов вложили 450 млн рублей.

Напомним, что подобрать площадку для размещения предприятия в регионе можно на областной инвестиционной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.