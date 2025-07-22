В Подмосковье на территории ОЭЗ создали порядка 16 тыс. рабочих мест

В Подмосковье на территории особых экономических зон (ОЭЗ) создали около 16 тыс. рабочих мест, почти 750 из них — в этом году, среди лидеров по этому показателю оказались ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Исток» и ОЭЗ «Ступино Квадрат». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.