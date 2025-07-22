В Подмосковье на территории ОЭЗ создали порядка 16 тыс. рабочих мест
Мининвест: порядка 16 тыс. рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья
Фото: [ОЭЗ "Дубна"]
В Подмосковье на территории особых экономических зон (ОЭЗ) создали около 16 тыс. рабочих мест, почти 750 из них — в этом году, среди лидеров по этому показателю оказались ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Исток» и ОЭЗ «Ступино Квадрат». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Подмосковье остается лидером среди регионов страны по количеству особых экономических зон. В Московской области действуют шесть особых экономических зон, одна из которых — „Большой Серпухов“ — находится на начальном этапе создания», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в первом квартале этого года общий объем инвестиций на территориях ОЭЗ увеличился до 245 млрд рублей, резидентами пяти ОЭЗ являются около 220 компаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.