В Подмосковье на торги выставили почти 140 новых объектов

Фото: [ В Волоколамском м. о. на торгах продается земельный участок для ИЖС/Комитет по конкурентной политике МО ]

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставили 136 объектов, включая 89 земельных участков в аренду, 44 земельных участка на продажу, два нежилых помещения на продажу и один лот на продажу здания с земельным участком. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Участники для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома, уточнили в сообщении. Так, например, в Волоколамском округе можно купить участок для ИЖС площадью восемь соток, начальная цена – 290 792 руб. Кроме того, в Зарайске можно арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью, начальная цена ежегодной аренды – 36 992,4 руб./год.

Напомним, что подобрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.