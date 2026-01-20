В Подмосковье на уборку региональных дорог выводят от 200 до 600 единиц спецтехники
Работы по уборке снега продолжаются на региональных дорогах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе работ по уборке снега на региональной дорожной сети. В ведомстве отметили, что в зависимости от погодных условий и времени суток на линию выводят от 200 до 600 единиц техники.
«Мы продолжаем ликвидацию последствий сильного снегопада в Подмосковье, особое внимание уделяя горячим точкам — обеспечиваем проезд автобусов на территории жилых комплексов», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.
Специалисты расчищают и устраняют навалы снега и проводят обработку участков реагентами.
Ранее об уборке снега после циклона рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.