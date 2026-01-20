В Подмосковье на уборку региональных дорог выводят от 200 до 600 единиц спецтехники

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе работ по уборке снега на региональной дорожной сети. В ведомстве отметили, что в зависимости от погодных условий и времени суток на линию выводят от 200 до 600 единиц техники.