В Подмосковье на употребление наркотиков проверили почти 125 тыс. подростков
Почти 125 тыс. подростков Подмосковья проверили на употребление наркотиков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году в Подмосковье профосмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли более 122 тыс. школьников и студентов, добровольные медицинские осмотры проводятся в образовательных учреждениях региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В школах, подмосковных ВУЗах, а также профессиональных образовательных учреждениях регулярно проводятся осмотры учащихся», — сказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.
По его словам, это позволяет оценить общую картину употребления запрещенных веществ среди молодежи.
В ведомстве уточнили, что такие осмотры проводят специалистами наркологической службы. Они проходят на условиях добровольности и конфиденциальности, сведения о результатах участников не разглашаются.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.