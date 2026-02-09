В Подмосковье на употребление наркотиков проверили почти 125 тыс. подростков

В 2025 году в Подмосковье профосмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли более 122 тыс. школьников и студентов, добровольные медицинские осмотры проводятся в образовательных учреждениях региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В школах, подмосковных ВУЗах, а также профессиональных образовательных учреждениях регулярно проводятся осмотры учащихся», — сказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.

По его словам, это позволяет оценить общую картину употребления запрещенных веществ среди молодежи.

В ведомстве уточнили, что такие осмотры проводят специалистами наркологической службы. Они проходят на условиях добровольности и конфиденциальности, сведения о результатах участников не разглашаются.

