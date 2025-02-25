В Подмосковье на выходных выявили 47 случаев парковки возле контейнерных площадок
За выходные в Подмосковье выявили 47 нарушений парковки во дворах
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье на выходных зафиксировали 47 случаев парковки автомобилей возле контейнерных площадок. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Для сравнения, за предыдущие выходные было зафиксировано всего семь нарушений», - отметили в ведомстве.
Больше всего нарушений выявили в Химках, Дзержинском и Лыткарино. В этих округах зафиксировали 21, 15 и четыре нарушения соответственно.
В министерстве напомнили, что за нарушение парковки грозит штраф в размере 5 тыс. руб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о правилах обращения с крупногабаритными отходами.