В Подмосковье на выходных выявили 47 случаев парковки возле контейнерных площадок

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье на выходных зафиксировали 47 случаев парковки автомобилей возле контейнерных площадок. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Для сравнения, за предыдущие выходные было зафиксировано всего семь нарушений», - отметили в ведомстве.

Больше всего нарушений выявили в Химках, Дзержинском и Лыткарино. В этих округах зафиксировали 21, 15 и четыре нарушения соответственно.

В министерстве напомнили, что за нарушение парковки грозит штраф в размере 5 тыс. руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о правилах обращения с крупногабаритными отходами.