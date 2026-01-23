В Подмосковье на выплаты молодым семьям за рождение третьего ребенка направили более 865 млн рублей

В Подмосковье порядка 3 тыс. молодых семей получили выплаты за рождение третьего или последующих детей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Мера поддержки начала действовать в 2025 году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ее рамках молодые многодетные семьи региона могут получить выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего или последующих детей.

«С начала действия программы такую выплату уже получили почти 3 тыс. семей, а общий объем средств превысил 865 млн рублей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Подать заявление на получение выплаты и ознакомиться с условиями оказания меры поддержки можно на региональном сайте госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о жилищных сертификатах для детей-сирот.