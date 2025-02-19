В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили еще почти 100 объектов

Фото: [ Участок на торгах в м. о. Егорьевск/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ ]

На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 95 новых объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них — 71 земельный участок в аренду, 18 участков — на продажу, два нежилых помещений в аренду, три помещения — на продажу. Кроме того, на торги выставили один объект комплексного развития территории. Так, например, в деревне Купелицы в Наро-Фоминском округе можно арендовать участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти 30 соток, начальная цена — 634 520,7 рублей в год.

Напомним, что торги в регионе проводят в электронной форме, подобрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.